《路透晚报》--8月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国制造业稳中向好，经济增长由落转稳趋势形成

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。分析人士认为，经济增长由落转稳态势已全面形成，未来还会继续保持一段时间；随着稳增长政策的进一步落实，以及定向宽松政策的延续，全年应能完成7.5%左右增长目标。

--中国经济：财政部与审计署联手专项治理小金库，从源头上斩断资金链

中国财政部和审计署联合发文，在全国范围内专项治理小金库，抓好“三公”经费（公费出国、公务用车、公务接待）、会议费等预算管理，从源头上斩断不良作风的“资金链”，坚决查处和纠正各类违法违规行为。

--中国环保：节水拟纳入政府考核，高耗水产品或开征消费税

中国证券报周五报导称，从有关渠道获悉，《水污染防治行动计划》有望于近期出台，为配合该计划，国家拟将节水作为约束性目标，纳入到对各级政府的考核之中，并酝酿对高耗水产品开征消费税。

--中国电力：下半年用电量增速或达6.5%，建议尽快开工一批水电核电项目--中电联

中国电力企业联合会发布报告称，预计下半年全社会用电需求增速稳中有升，增速将在6.5%左右；而针对水电、火电和核电完成投资同比继续负增长的情况，中电联还建议尽快核准开工一批大型水电、核电等重点电源项目。

--中国房地产：7月百城住宅均价环比连跌三月且跌幅扩大，房价继续调整

中国指数研究院公布的7月百城新建住宅均价环比连续第三个月下跌 且跌幅扩大，易居一手房价格288指数环比亦连续四个月下跌。数据显示，中国房价延续调 整之势，但近期各地放松限购有助于楼市下半年回稳。

--《热点聚焦》国开行住宅金融部市场化脚步需谨慎，以防步“两房”后尘

中国国家开发银行住宅金融事业部已正式获批开业，对于这家在功能上与美国“两房”（房利美和房贷美）颇有几分相似的机构，未来发展中恐怕只有严格控制市场化运作的节奏，方可防止其步“两房”的后尘。

--投行观点：中国7月数据料印证经济持续好转，未来几月政策仍将宽松--瑞银

国际投行瑞银周五发布报告认为，即将出炉的7月经济数据仍将显示实体经济活动表现良好，而政治局会议再度强调了保持一定经济增速的重要性，意味着未来几个月政策仍将保持宽松，这有助于提升企业和市场信心。

【金融】

--中国金融：全球大型资产管理机构设中国子公司有望成新趋势

中国上海工商行政管理局网站显示，已核准贝莱德投资咨询（上海）有限公司的企业名称注册，这是全球最大资产管理公司贝莱德在中国的最新动作。业内人士指出，一些全球大型资产管理机构在中国设立子公司，或会令其他同行纷纷效仿，加大中国市场拓展力度，陆续成立从事投资咨询业务的中国子公司。

--中国金融：北京棚户区改造有望获国开行1,500亿预授信--报载

中国证券报周五报导，北京市推动建立棚户区融资统贷平台，与国家开发银行北京分行创新“预授信+核准”模式，预期可新增棚户区500亿元人民币预授信融资额度，利率为央行同期基准利率下浮10%左右。

--中国金融：去年信用卡逾期半年信贷增长过七成，互联网欺诈风险突出

国银行业协会表示，去年信用卡信贷潜在风险有所上升，逾期半年未偿信贷较上年增长71.9%。其中，伪卡、虚假申请和互联网欺诈风险最为突出。

【固定收益】

--新债招标：中国进出口行两期债结果低于预期，追随现券续好脚步

中国进出口银行周五下午招标的两期债，结果低于预测均值4-5个基点(bp)。因二级市场收益率继续下行，带动一级表现超预期。不过投标倍数方面，则属于较为中性水平，热情程度一般。

--中国货币市场：隔夜及七天回购利率下滑，资金预期偏乐观仍有向下空间

中国银行间资金市场周五仍未脱供需基本平衡状态。主要回购利率中，隔夜和七天期均下滑，14天品种在开盘价引领下反弹；当前对短期资金面预期仍偏乐观，预计回购利率还有一定向下空间。

--中国债市动态：正回购利率下调继续提振现券，PMI超预期影响甚微

中国银行间市场周五现券延续升势，市场仍在消化上日央行公开市场14天正回购利率回落的利好，且资金颇为宽裕，现券买盘积极，成交活络。

--中国债市：IRS小跌无视PMI亮丽数据,央行正回购利率下行影响续发酵

中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小幅下行；交易员认为，7月官方和民间制造业PMI显示国内经济企稳迹象更加稳固，但对市场影响微弱，而昨日公开市场正回购利率回落及资金面宽松促IRS续降。

--中国票据市场：转贴利率本周延续跌势，但资金成本料限制下行空间

中国票据市场本周转贴利率延续跌势，资金面整体转好令收票需求随之复苏，尽管本周银行面临月末时点考核，但仍有机构积极收票并推动成交价走低。

--中国新债：财政部下周五将招标发行260亿元固息国债，期限20年

中国财政部周五公告称，将于下周五(8日)招标发行260亿元人民币记账式固息国债，期限20年。

--中国货币市场：金华银行今年同业存单额度10亿，34家银行总计1.28万亿

中国金华银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年发行额度为10亿元人民币。至此，已有34家银行披露年度计划，规模总计达1.2785万亿元。

--路透调查：金融机构固定收益部门预期中国8月资金宽松，债市谨慎乐观

2014年第八期汤森路透中国固定收益市场展望调查的参与机构预期，央行8月将继续维持存款基准利率及准备金率不变。中国国务院多措并举降低社会融资成本，定向宽松政策持续，欧洲经济复苏步伐缓慢，阿根廷债务违约和乌克兰危机继续发酵，债市乐观情绪仍有支撑。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅振荡，短期进入盘整观望

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周五在上日收盘价6.1750元附近窄幅振荡。中间价微跌至近两个月新低。盘面上客盘较均衡，尚未出现较大的结汇盘，银行和企业都继续观望。

--人民币衍生品：渣打、汇丰与中国企业客户已开展在岸人民币期权新业务

随着人民币外汇衍生产品业务的相关新规于今日生效，渣打银行（中国）及汇丰银行（中国）宣布，周五均已和境内中国企业客户成交了第一批新型人民币外汇期权组合产品。渣打、汇丰成为市场上首批推出此类产品的外资银行。

【证券/行业】

--中国证券:证监会称近期股市走势属反弹,由经济面等多重利好推动

对于近期中国A股市场的上涨，中国证监会新闻发言人邓舸周五称其为“反弹”行情，主要是由经济面、资金面及沪港通预期等多个利好因素推动。

--中国股市：沪综指因获利回吐压力收盘下跌，短期料将延续调整

中国股市沪综指周五收跌，但本周仍录得近3%的周涨幅。分析师指出，在大盘前期连续上涨后，累积的获利盘不少，今日大盘一度冲破2,200点整数关口，不过后继乏力，金融地产有色等近期领涨板块大面积回调。料短期大盘还将延续调整。

--《技术分析》中国股市沪综指逼空上涨后调整压力将释放

中国股市沪综指连续第二周上涨，多头通过盘中高举高打成功引发逼空走势，市场整体氛围持续趋暖。技术面显示，股指连续上涨过程中成交量开始出现背离，各技术指标均进入超买区后现转弱迹象，调整压力明显加大，后市高位震荡后有快速回落可能。

--《台湾金融市场一周展望》公债利差收敛反应升息担忧，汇市警惕外资汇出

虽然美联储重申不急于升息，但美国与台湾公债中、短券利差均呈同步缩减走势，显示市场高度警戒升息时点已逐渐临近，若经济好转趋势不变，台湾短券料持续承压。

--港股业绩：中国海外上半年核心利润升34%，房地产调控短期难全面放松

以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展周五宣布，上半年核心利润按年增长33.7%，受惠物业销售和租金收益增长。公司相信，中国房地产调控短期不会全面放松，但行业加速整合，对公司而言将是机会大于挑战。

--香港个股：东亚行政总裁李国宝任期延长三年，中期净利升6%