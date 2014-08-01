台湾汇市：台币早盘随韩元走贬，外资持续汇出

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北8月1日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘续贬，因韩元兑美元 走弱，且外资汇出、台股 下挫，不过出口商也趁机抛汇。
交易员指出，台股因先前波段涨幅已大，且近期上市公司陆续配发现金股利，外资有获利了结汇出的需求。不过近期欧洲与南美政治及经济局势不稳，资金仍续往亚洲流动，在此情形下，台币再走弱空间有限。
〞一堆人在买(美元)，买盘蛮强的，台币可能会测30.05。〞一位本地银行交易员说。
另一外商银行交易员则指出，外资自昨日下午即开始汇出，今早并继续买美元，预料台币全日均将呈现弱势。
本地时间10:16，台股加权指数 下跌0.75%报9,246.32点。韩元兑美元报1,033。
今日早盘台币主要交易区间在30.007-30.034，上交易日全日主要区间在29.970-29.992。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价小幅扩大，报0.020/0.035，一个月远汇报价 暂报在30.048-30.073左右，上日纽约盘收在30.050。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.000-30.050
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--表格：韩国7月出口按年增长5.7%增幅创七个月高位，进口增长5.8% (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五