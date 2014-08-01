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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:27 BJT

台湾汇市：台币早盘随韩元走贬，外资持续汇出

路透台北8月1日 - 台币兑美元 实质价位周五早盘续贬，因韩元兑美元 走弱，且外资汇出、台股 下挫，不过出口商也趁机抛汇。

交易员指出，台股因先前波段涨幅已大，且近期上市公司陆续配发现金股利，外资有获利了结汇出的需求。不过近期欧洲与南美政治及经济局势不稳，资金仍续往亚洲流动，在此情形下，台币再走弱空间有限。

〞一堆人在买(美元)，买盘蛮强的，台币可能会测30.05。〞一位本地银行交易员说。

另一外商银行交易员则指出，外资自昨日下午即开始汇出，今早并继续买美元，预料台币全日均将呈现弱势。

本地时间10:16，台股加权指数 下跌0.75%报9,246.32点。韩元兑美元报1,033。

今日早盘台币主要交易区间在30.007-30.034，上交易日全日主要区间在29.970-29.992。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点溢价小幅扩大，报0.020/0.035，一个月远汇报价 暂报在30.048-30.073左右，上日纽约盘收在30.050。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.000-30.050

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