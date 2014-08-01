版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 10:27 BJT

我的钢铁网：7月份Mysteel全国钢铁业PMI指数小幅回升

以下内容节选自8月1日的钢联资讯：

2014年7月份全国钢铁行业PMI为46.7%，环比回升1.3个百分点，其中新订单、新出口订单以及原材料库存均小幅回升，成品材库存则有所回落。

7月份的新订单指数为46.3%，环比回升2.6个百分点。可见前期“微刺激”作用显现，加之银行年中考核之后，市场资金面趋于宽松，整体市场需求也有明显起色。

7月份新出口订单指数为54.3%，环比回升2.1个百分点。在利润的驱使下，钢厂在保证国内市场供应的同时，也加大对国外市场的开拓，整体钢材出口形势继续向好。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐