香港个股：招商局置地为内地两土地项目引入平安不动产为股东

路透香港8月1日 - 中国房地产商--招商局置地有限公司 周五宣布，为旗下两个位于南京及广州番禺的土地项目，引入平安保险 旗下的平安不动产为股东，公司因此将录得共7.96亿元人民币的净现金流。

其中南京G14号土地项目，由招商局置地持股51%的南京招商房地产于今年4月以5.78亿元投得，并与独立第三方南京乾嘉按70:30比例出资；至于番禺的土地项目，则由招商局置地持股51%的广州招商房地产于今年1月以14.6亿元购入。

该两项目在引入平安不动产为股东后，南京招商房地产及广州招商房地产分别于南京项目及番禺项目的股权将摊薄至51%。

招商局置地表示，减持该两项目股权令公司的总投资额减少，且从出售所得的现金将令公司财务状况更灵活。此外，通过引入平安不动产有助于与对方达成战略合作关系，令公司新增一融资渠道，为进度的发展机会提供资保障。

平安不动产为平安保险为发展不动产投资业务而设立的专业子公司，主要投资于中国一、二线城市房地产，其投资组合包主要包括商业办公楼、养老地产、城市综合体、工业及物流设施等。该公司4月时向领盛投资管理（LaSalle Investment Management）收购四川成都机场附近的物流仓储物业100%权益。 （完）

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