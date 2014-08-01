香港个股：招商局置地为内地两土地项目引入平安不动产为股东

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透香港8月1日 - 中国房地产商--招商局置地有限公司 周五宣布，为旗下两个位于南京及广州番禺的土地项目，引入平安保险 旗下的平安不动产为股东，公司因此将录得共7.96亿元人民币的净现金流。
其中南京G14号土地项目，由招商局置地持股51%的南京招商房地产于今年4月以5.78亿元投得，并与独立第三方南京乾嘉按70:30比例出资；至于番禺的土地项目，则由招商局置地持股51%的广州招商房地产于今年1月以14.6亿元购入。
该两项目在引入平安不动产为股东后，南京招商房地产及广州招商房地产分别于南京项目及番禺项目的股权将摊薄至51%。
招商局置地表示，减持该两项目股权令公司的总投资额减少，且从出售所得的现金将令公司财务状况更灵活。此外，通过引入平安不动产有助于与对方达成战略合作关系，令公司新增一融资渠道，为进度的发展机会提供资保障。
平安不动产为平安保险为发展不动产投资业务而设立的专业子公司，主要投资于中国一、二线城市房地产，其投资组合包主要包括商业办公楼、养老地产、城市综合体、工业及物流设施等。该公司4月时向领盛投资管理（LaSalle Investment Management）收购四川成都机场附近的物流仓储物业100%权益。 （完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五