路透调查：分析师上调对明年布兰特原油预估价，受地缘政治因素影响

路透7月31日 - 路透本月调查显示，分析师将明年布兰特原油价格的预估较前月上调，因地缘政治风险攀升，略盖过产出增加的基础趋势。

调查显示，产量增加将主要源自美国，意味着明年布兰特和美国西德克萨斯中质油价格将比今年更低。

对30位分析师调查的预估显示，2014年布兰特原油 均价为每桶108.60美元，为今年迄今路透调查预估中值的最高。

7月调查显示，布兰特原油2015年均价将为105.20美元。

今年迄今该原油期货均价为108.76美元，去年均价为108.70美元。

德国商业银行分析师Carsten Fritsch说，“油市基本是均衡的，油价因此应会保持在既有交投区间内。”

“预计不会有什么严重的供应瓶颈，因沙特阿拉伯将填补缺失的供应部分。”

巴克莱分析师在报告中称，地缘政治风险将限制今明两年伊朗、利比亚和伊拉克的产量。

该调查预计美国原油 今年均价为101美元，超过去年的98.05美元。今年迄今均价为101.1美元。

欲浏览调查情况图表，请点选：link.reuters.com/fur52w

调查显示，2014年布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R料应缩窄至每桶7.60美元，与6月调查结果持平，2013年为10.58美元。

Natixis分析师Abhishek Deshpande称，“如果美国允许更多轻原油出口，那么我们将看到长期内两者价差持续缩窄。”(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)