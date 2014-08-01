路透调查：分析师上调对明年布兰特原油预估价，受地缘政治因素影响

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透7月31日 - 路透本月调查显示，分析师将明年布兰特原油价格的预估较前月上调，因地缘政治风险攀升，略盖过产出增加的基础趋势。
调查显示，产量增加将主要源自美国，意味着明年布兰特和美国西德克萨斯中质油价格将比今年更低。
对30位分析师调查的预估显示，2014年布兰特原油 均价为每桶108.60美元，为今年迄今路透调查预估中值的最高。
7月调查显示，布兰特原油2015年均价将为105.20美元。
今年迄今该原油期货均价为108.76美元，去年均价为108.70美元。
德国商业银行分析师Carsten Fritsch说，“油市基本是均衡的，油价因此应会保持在既有交投区间内。”
“预计不会有什么严重的供应瓶颈，因沙特阿拉伯将填补缺失的供应部分。”
巴克莱分析师在报告中称，地缘政治风险将限制今明两年伊朗、利比亚和伊拉克的产量。
该调查预计美国原油 今年均价为101美元，超过去年的98.05美元。今年迄今均价为101.1美元。
欲浏览调查情况图表，请点选：link.reuters.com/fur52w
调查显示，2014年布兰特较美国原油升水CL-LCO1=R料应缩窄至每桶7.60美元，与6月调查结果持平，2013年为10.58美元。
Natixis分析师Abhishek Deshpande称，“如果美国允许更多轻原油出口，那么我们将看到长期内两者价差持续缩窄。”(完) (编译 石冠兰 审校 高琦)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5