更新版 4-台湾社会：高雄严重气爆事件令至少25人死亡，相关股价挫跌

* 高雄发生严重气爆，死亡人数升至25人

* 石化股价走弱，部分个股收盘躺平跌停

* 行政院宣布下半旗三日 (新增细节及股价表现)

路透台北8月1日 - 台湾南部工业大城高雄市周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，至目前为止死亡人数已增至25人，可能牵涉的化工个股包括李长荣化工 、中石化 等股价跌停躺平。

根据台湾消防署周五中午12时半的最新资料显示，本次爆炸死伤人数已达292人，其中死亡25人、受伤267人。

在石化气爆灾害应变中心成立后，高雄市政府立即召集包括中油[CHIP.UL ]、中石化 、华运、李长荣 以及欣高瓦斯 等在受灾区域有管线设施的单位进驻灾害应变中心。

被牵涉石化相关股价表现疲弱，今日终场中石化跌停6.94%报11.40台币；荣化也跌停报23.25台币；欣高天然气则缩小跌幅至2.15%报40.90台币。

同时间台股加权股价指数 下跌0.53%，其中塑胶化工类指数 收跌0.99%；化学工业类指数 则下跌约1.18%。

各石化业者纷纷公告非自家管线漏气造成灾难。

其中被多家媒体点名的荣化表示，该公司管线所在位置均在此次发生气爆道路管线的对侧，气爆地点与该公司地下管线距离约在十米左右，且今天凌晨四点已配合高雄市政府消防局进行现场勘查，初步了解本公司地下管线外观尚属完整。

李长荣化工也说，拥有该路段所埋设未爆的四寸管线的所有权，丙烯的输送 则由华运负责操作，管线维护由中油负责巡检保养。

中石化发言人余建松表示，管线压力正常，显示并非该公司造成，但为了安全，已持续泄压中。

欣高瓦斯 则发布重大讯息称，事故地点并无该公司的气源管线，经现场环保人员采样分析，疑似丙稀类气体外泄引发爆炸，至于对财务损失则尚待评估。

百分之百公营的台湾中油 副总经理张瑞宗则指出，事故发生附近有中油以及其他石化中下游业者的管线，目前内部测试中油当地管线运行正常。

**下周下半旗三天**

行政院院长江宜桦则在今日视察高雄气爆灾害应变中心时，除要求中央相关机关全力 协助高雄市政府救灾外，也宣布自8月5日下半旗三天，向亡者致哀。

行政院长江宜桦表示，近来重大灾害频仍，不论是马公空难或是昨晚发生的高雄气爆事 件，均造成严重伤亡，因此下通函下半旗三天。

在事故发生原因调查方面，高雄市政府先前表示，有一管径四英寸往经济部工业局所辖仁大工业区输送丙烯的油管，在周四晚间有压力异常现象。

而高雄市长陈菊则呼吁经济部未来检讨相关工业管线的配制上，应注意考虑高雄市民的安全，将相关的管线避开人口稠密区。

〞今天高雄又发生这么大的气爆，生命损失很严重...如果不到20年就发生这么大的灾难，对高雄市非常严重，〞高雄市长陈菊说。

台湾总统马英九也指出，未来对灾情控制、灾民救援和安置以及工业管线的配置问题，将进一步做安排和检讨，避免类似事件的重演。政府已与高雄市政府密切合作，有相当数量的国军进驻救援。

**气爆现场成废墟**

路透摄影记者目击，气爆后街道着火，烈焰冲高数十公尺，停在路旁车辆被炸飞。

高雄市政府则指出，火势持续燃烧，系为耗尽气体避免再度发生气爆，不必过度恐慌。

本地媒体中央社报导，气爆威力惊人，周五上午稍早搜救人员在四楼独栋建筑的露台，搜救到两名被从路上被抛上楼顶的伤者，另发现一辆汽车被震飞至三楼。

高雄市政府并宣布前镇、苓雅区今日停止上班、上课，并开设一级灾害应变中心。市政府表示，已请中油及欣高瓦斯公司切断供气，目前以救灾、安置、控制灾情为优先任务。

消防署稍早表示，已调派屏东、台南消防局、高雄港消防队及消防署特种搜救队，共192人前往支援高雄市消防局，进行现场人命搜救。