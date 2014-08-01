路透调查：美国和欧盟加大制裁后，分析师对俄罗斯经济看法更为悲观

路透莫斯科7月31日 - 周四公布的一份路透调查显示，随着西方因乌克兰危机加大对俄罗斯的制裁，分析师预计俄罗斯经济成长率今年会大幅下滑，同时投资锐减、资本加速逃离且卢布走软。

对15位分析师的调查显示，今年俄罗斯国内生产总值(GDP)料仅成长0.3%，与上个月的调查预估持平，但低于俄政府成长0.5%的官方预估。

在周二美国和欧盟宣布新一轮的针对俄罗斯银行业、能源和国防业的制裁后，主要银行的分析师对俄罗斯经济的看法变得更为悲观。

“我们认为俄罗斯企业与西方企业合作的不确定性会加大，投资以及俄罗斯进口消费品会受到影响，”丹麦丹斯克银行的分析师Vladimir Miklashevsky表示，“若局势进一步紧张，我们不排除再次下调俄罗斯主权债评级的可能性。”

调查中分析师的预估差别很大，介于成长1.6%至萎缩0.7%之间，表明分析师对经济放缓程度看法分歧。

对于资本抽逃和卢布汇价的预期要比上个月的调查看法更为悲观。

调查显示，分析师预计2014年俄罗斯资本流出1,180亿美元，上个月调查预估流出1,000亿美元。据俄罗斯央行，上半年资本流出750亿美元。