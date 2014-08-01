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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 11:10 BJT

《汇市简讯》美元/韩元技术面：将迎来下一波涨势

0257 GMT -

* 美元/韩元延续涨势，上看1,049韩元

* 自2月4日高点下滑走势的50%费波纳奇回档位位于曾被跌破的支撑位1,049处

* 200日移动均线切入位也在1,049，三大非常重要的技术位在该水准处交汇

* 日内预计上涨测试1,049区域，建议在该水准出脱多头仓位，改为做空

* 大势依然偏空，1,049是押注看空趋势的低风险切入点

* 技术图表：link.reuters.com/hus52w (完)

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