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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 15:19 BJT

新债招标：中国进出口行三年债中标利率4.69%，七年5.0678%--发行快报

路透上海8月1日 - 中国债券信息网发行快报显示，中国进出口银行周五下午招标发行的三年期固息债，加权中标利率为4.69%，低于此前4.73%的预测均值。

发行快报并显示，该行同时招标的七年期固息增发债，加权中标收益率为5.0678%，此前市场预测均值为5.12%。

另据业内人士透露，上述两期债的边际利(收益)率分别为4.72%和5.0988%，投标倍数依次为2.49倍和2.50倍。

今日招标两期债为进出口行今年第47及48期债。其中第48期为30期 的增发债，票面利率4.85%。

具体发行条款如下：

47期 48期(30期增发)

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招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 三年固息 七年固息

招标时间 8月1日14:00-15:00 8月1日14:00-15:00

中标方式 多重利率中标(美国式) 多重价格中标(美国式)

缴款日 8月5日 8月5日

起息日 8月5日 5月13日

发行期 8/1-8/5 8/1-8/5

上市日 8月11日 8月11日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.10%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
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