台湾债市：RP利率回稳，月初资金供应重回宽松

路透台北8月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五明显回稳。时序重回月初令市场资金供应平顺，特别是投信端月初申购款有序增加，债RP买气回温，利率回到7月底前的平稳区间。

展望下周，资金调度人士指出，下周虽有公债交割及台积电 大额股利发放的变数，但是衡量近来银行端的资金供应量不小，预料对RP市场的影响有限，利率也不会有明显变动。

〞投信开始有一些申购款...从股市来parking(停泊)的也有一些，对短钱市场是相对好。〞一证券商交易员说。

虽然对下周资金情势感到安全，但场上交易员明显感受5月以来连续三个月月底的紧缩因素都发酵，月初即对30天左右的债券RP落点先行分散配置，对8月底保持谨慎。而9月底/季底的资金情势则高度警戒，先行因应市场可能重演6月底/季底的高度紧俏市况。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日在0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日在0.64%，利率均重回7月底前的平稳区间。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日利率高位在0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，上日高位在0.56%。

今日债券交割有润隆 5亿台币公司债及华立 10亿台币转换公司债。