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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 11:14 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元继续呈区间波动

0257 GMT -

* 亚洲时段缺乏重大事件推动，新西兰元在0.8500美元上下10个点子的区间内波动

* 对于乐观的中国PMI数据，但市场表现冷淡，目前焦点放在今日晚间将公布的美国非农就业报告

* 澳元/新西兰元依然承压，限制了美元指数上涨的影响(完)

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