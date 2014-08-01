版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 11:17 BJT

韩国股市：早盘近持平，隔夜美股引发的跌势被中国乐观数据所抵消

路透首尔8月1日 - 韩国股市周五早盘近持平，因隔夜美股大跌引发的跌势被中国制造业数据上扬所抵消。

韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.1%至2,075.02点，不过周线有望录得升幅。

电子类股疲软，三星电子 跌约2%， LG电子 下跌0.33%。

银行类股表现超过大盘，友利金融控股 涨逾2%，韩国中小企业银行 涨逾3%。

海外投资者持续买入韩国股票，接近午盘时净买入694亿韩元韩股，机构投资者买入1,259亿韩元韩股。

上涨个股与下跌个股的数量分别为458和329档。

KOSPI 200股指 跌0.2%，KOSDAQ指数 涨0.7%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐