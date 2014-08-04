《中国债券市场每日交易备忘》-- 8月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国工商银行 200亿元10年期二级资本债招标 上海银行10亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.6200% 临商银行5亿元三个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.7% 兴业银行 10亿元九个月期同业存单09:30-16:30报价发行，参考收益率4.83% 上海电力 20亿元一年期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中国银行和浦发银行主承 河北建设投资集团15亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，国开行和农业银行主承 中信建设19亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，工行和浦发银行等承销 长城证券8亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 东南网架 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中信银行主承 贵阳金阳建设投资(集团)8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 甘肃省电力投资集团10亿元十年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，西南主承 ============================================================================ 二、新债上市： 东方证券25亿元84天期短融071408005，票面利率4.65% 湖南黄金集团3亿元五年期中票101459040，票面利率6.23% 重庆市江北嘴中央商务区投资集团10亿元七年期固息债1480417，票面利率6.50% 淮安新城投资开发公司6亿元七年期固息债1480424，票面利率6.95% 农业银行 5亿元552日浮息(一年定存基准)优先A-1档ABS 1489025，基本利差2.65% 农行 3.35亿元552日浮息(一年定存基准)优先B档ABS 1489027，基本利差3.90% ============================================================================ 三、缴款： 国家开发银行40亿元七年期固息增发债140214，发行价格98.759元 国开行30亿元十年期固息增发债140215，发行价格98.640元 国开行40亿元三年期固息增发债140216，发行价格99.850元 国开行40亿元一年期固息增发债140218，发行价格100.250元 国开行50亿元五年期固息增发债140219，发行价格100.240元 农发行50亿元三年期固息增发债140438，发行价格100.14元 农发行50亿元五年期固息增发债140439，发行价格100.36元 广西北部湾国际港务9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480294，票面利率6.29% 天津水务投资集团10亿元七年期固息债1480415，票面利率6.60% 滨城区经济开发投资10亿元七年期固息债1480431，票面利率6.74% 交通银行 20亿元174日浮息(一年定存基准)优先A1级ABS 1489078，基本利差2.00% 交通银行 21.77亿元630日浮息(一年定存基准)优先A2级ABS 1489079，基本利差2.40% 交通银行3.58亿元813日浮息(一年定存基准)优先B级ABS 1489080，基本利差3.25% 国开行25亿元68日优先A-1档ABS 1489059，票面利率4.8% 国开行43亿元250日优先A-2档ABS 1489060，票面利率5.20% 国开行27亿元707日优先A-3档ABS 1489061，票面利率5.70% 国开行8.34亿元981日优先B档ABS 1489062，票面利率7.0% 国开行5.99亿元1,256日次级档ABS 1489063 淮南矿业集团30亿元九个月期超短融 中国五矿集团30亿元九个月期超短融 中国邮电器材集团公司8亿元一年期短融 绍兴市城建投资集团3.4亿元五年期中期票据 滨化股份 3亿元两年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部代发226.6亿元人民币三年期地方政府债119103到期兑付，票面利率4.07% 中国建设银行111.4亿元十年期发行人选择权固息债040701到期兑付，票面利率4.87% 建行38.6亿元十年期发行人选择权浮息(一年定存基准)债040702到期兑付，基本利差2.00% 中国航空工业集团60亿元五年期固息债0982108到期兑付，票面利率3.90% 中海发展 30亿元五年期固息债0982109到期兑付，票面利率3.90% 徐工集团工程机械有限公司20亿元三年期固息债1182214到期兑付，票面利率5.62% 深圳能源集团20亿元一年期短融041351032到期兑付，票面利率4.75% 酒泉钢铁集团45亿元一年期短融041353052到期兑付，票面利率5.60% 四川省交通投资集团8亿元一年期短融041354045到期兑付，票面利率5.40% 广西交通投资集团15亿元一年期短融041356022到期兑付，票面利率5.55% 福建省交通运输集团5亿元一年期短融041360046到期兑付，票面利率5.60% 天津保税区投资控股集团16.5亿元一年期短融041366011到期兑付，票面利率5.55% 天津保税区投资控股集团30亿元一年期短融041368003到期兑付，票面利率5.55% 瑞泰科技 2亿元一年期短融041369022到期兑付，票面利率7.00% 山东垦利石化集团3亿元一年期短融041369023到期兑付，票面利率6.90% 汇丰银行(中国)5亿元一个月期同业存单111490003到期兑付，票面利率4.60% 05国开14 050214 付息 13国能生物MTN001 101360004 13阜新矿MTN001 101362001 10平湖债 1080084 付息 10嵊州债 1080085 付息 11中信集MTN1 1182213 付息 12附息国债13 120013 付息 12梵投债 1280222 付息 12扬州中小债 1280223 付息 12淮南矿MTN1 1282268 付息 12洋河MTN1 1282269 付息 12青交投MTN2 1282270 付息 12青交投MTN3 1282271 付息 10洪市政债 1080086 付息 12西安浐灞债 1280224 付息 12三峡MTN2 1282272 付息 12洛钼MTN1 1282273 付息 09国开08 090208 付息 10附息国债02 100002 付息 10国开30 100230 付息 10渝交通债 1080087 付息 10嘉建投债 1080088 付息 10国电集MTN1 1082129 付息 10TCLMTN2 1082131 付息 11进出14 110314 付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年，在一系列微刺激政策逐步见效、改革红利不断释放等有利 因素推动下，中国经济将呈现出总体趋稳态势。预计下半年国内生产总值（GDP）增长7.4%左右，居民消费价格指 数（CPI）上涨2.5%左右。 --中国人民银行表示，将实现货币信贷及社会融资规模合理增长，适时适度预调微调货币政策。 8/8公布7月进出口贸易数据 (6月顺差316亿美元) 8/9公布7月工业生产者出厂价格指数(PPI) (6月-1.1%) 居民消费价格指数(CPI) (6月2.3%) 8/13公布7月固定资产投资(不含农户) (1-6月17.3%) 社会消费品零售总额 (6月12.4%) 工业增加值 (6月9.20%) 房地产投资和销售情况月度报告 8/18公布7月70个大中城市住宅销售价格月度报告 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 杨文纨/李宏薇/丁淑琴；审校 吴芳)