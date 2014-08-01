《离岸人民币综述》人民币重贬阴霾消散，下半年双向波动中温和回升

记者 李珊珊 路透香港8月1日 - 离岸人民币汇率7月已经连续第三个月收红，反映出在中国宏观经济 向稳之际，人民币投资资气氛已改善。不过，这并不意味着人民币将重拾先前单边升值的走 势，相反地，在央行松手让汇率更加市场化之际，下半年将更趋向双边波动。 最新公布的路透调查显示，迹象中国经济复苏，多数新兴亚币过去两周的人气亦有所好 转。人民币 多头仓位升至2月中以来高位。 汇丰亚洲高级外汇策略分析师王菊在一份报告中指出，下半年至2015年，中国经济成长 、汇率市场化以及利率市场化等因素，将是决定人民币走向的主调。 “经济成长回稳以及贸易数据有利，我们预期人民币下半年将温和回升，”王菊说。汇 丰预期，人民币至2014年底将至6.14。 6.14虽然较2013年底收盘价仍贬值1.33%，但已大幅高于今年4月触及的年中低点6.2718 。本地时间下午5:20时，离岸人民币 报6.1786，今年迄今跌约1.96%。 不过，王菊也表示，随着资本帐项目开放，以及美国未来可能升息，人民币双向波动将 更加明显。 外汇分析师进一步指出，随着人民币投机活动降温，出口虚增的水份被挤出，中国央行 将进一步减少对于人民币升势的干预，令人民币得以缓步升值。 德意志银行预期这个情况会在第三季中之后发生。该投行预料，贸易顺差将在未来几月 逐步扩大，特别是第四季初的欧美假期出货效应，使得当季经常是中国贸易顺差最大的一季 。人民币汇率在当季也趋向走升。 尽管2014年人民币极大可能以贬值作收，但这并未减慢了人民币国际化进程，不论是离 岸龙头--香港，或是台湾、新加坡、韩国，甚至远至欧洲，俄罗斯等，中国庞大的对外贸易 量，正催动着人民币国际使用跃升。 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告，韩国6月的人民币支付额较上年同期增长 逾五倍，成为中国大陆和香港之外，全球人民币支付额第八高的地区。韩国6月与中国大陆 和香港之间进行的所有直接支付中有68.9%使用人民币，高于上年同期的32.8%。 “韩国企业越来越适应人民币的发展，作为他们全球贸易和流动性战略的一部分，他们 正在利用人民币带来的机遇，”汇丰控股韩国分行执行长Martin Tricaud称。 此外，汇丰指出，今年以来人民币债券发行量创新高、离岸人民币商品成交量持续成长 、人民币存款虽放缓但整体仍呈升势、贸易结算量增加，均显示国际化仍按着既定轨道向前 推进。 以下是香港金管局发布的人民币业务统计（单位：亿元人民币） 2014年6月底 2013年底 人民币存款 9,259 8,605 人民币存款证（CDs）余额 1,990 1,925 人民币债券发行量 1,302 1,166 人民币贷款余额 1,394 1,302 经香港银行处理的人民币贸易结算 29,261(1-6月) 38,410(全年) 香港RTGS处理每日平均结算量(注1) 逾7,000 约5,000 离岸外汇即期及远期日均交易量(注2) 近300亿美元 约200亿美元 注: 1. 2013年底数字为2013/12月全月平均。 2. 金管局引用市场估计。 欲浏览离岸人民币债券发行统计，请点选：(link.reuters.com/zam52w) 离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选: 台湾已发行人民币债券列表.............................请点选: 香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选: 中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选: 以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名: 账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量 1. 汇丰 59,870.2 174 2. 渣打 42,004.2 132 3. 星展 19,828.1 52 4. 法巴 15,941.0 52 5. 中国银行 13,841.8 28 **本周市场动态** --中国国家外汇管理局最新数据显示，截止7月30日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)72家，获批额度共计2,576亿元人民币，7月新批出73亿元额度，易亚投资管理公 司首获3亿元。 --香港银行机构截止6月底的人民币存款 为9,259.14亿元，较前一月 减少3.1%，为连续第二个月环比减少。金管局表示，6月底人民币存款减少，肇因于企业存 款减少，个人存款则大致保持平稳。 --据中国深圳前海管理局网站，下周一（8月4日）起，在深圳前海现代服务业合作区内 注册的外商投资企业可以根据企业的实际经营需要，自由选择外汇资本金的结汇时机和结汇 金额。 --按市值计中国第四大银行--中国银行 称，该行和澳洲证券交易 所共同开发的人民币清算系统在澳大利亚成功投产，人民币成为第一个被纳入澳大利亚本地 清算系统的外国货币。 --中国国家开发银行 10年期点心债以4.35%定价，共发行5亿元。根据汤森路 透旗下IFR报导，这批债券为”反向询价（reverse enquiry）”，意即债券发行前，承销商 已获投资者认购意向。 --中国农业银行 香港分行三年期/五年期宝岛债分别以3.4%、3.8 %定价，总发行额20亿人民币。这是农银香港分行第二度在台湾发行人民币计价债券。 （完） 欲浏览离岸人民币相关新闻,请点击 (审校 林高丽)