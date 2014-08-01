全球铝业：2015年铝市将转至供应短缺，因减产和印尼矿石出口禁令

路透8月1日 - 在经历减产和印尼矿石出口禁令后，中国以外的铝市场料在2015年出现九年来首次供给缺口。而随着需求的复苏，这一转折点可能会开启一段长时期的供不应求。

在多年的供给过剩后，厂商削减产量以应对攀升的成本，加之印尼禁止出口铝土矿，而铝需求，尤其是来自美国汽车厂商的铝需求攀升，这些因素都使得市场开始收紧。

分析师表示，2015年后市场仍可能供给短缺，不过处在历史高位的全球铝库存可能会防止价格大幅攀升。

7月汤森路透/黄金矿业服务公司(GFMS)进行的一项调查显示，2015年全球铝市场预计有44.4万吨的供给缺口，或是2006年以来首次出现短缺。

法国巴黎银行资深金属分析师Stephen Briggs说：“供给缺口可能会持续很长时间，但这是有必要的。有太多的隐性库存用于融资和储藏，不仅是中国，还有西方。”

中国的市场仍将是供给过剩，不过由于200万吨的高成本冶炼产能的关闭，过剩幅度将缩小。

根据国际铝业协会(IAI)最新的数据，中国以外，由于铝价偏低和高成本蚕食利润，冶炼商已削减产量。6月铝的平均日产量从5月的67.5万吨降至67万吨。

伦敦金属交易所(LME)期铝于上周触及每吨2,054.75美元的17个月高位，年内迄今已累计上涨近12%。但这仍比2011年5月创下的近3,000美元的峰值低30%左右。

麦格理的分析师在一份报告中写道：“我们认为每吨2,500美元左右的价格才能够刺激欧洲和巴西的高成本冶炼厂重启，所以目前每年削减的约100万吨产能短期内不太可能恢复。”

相比之下，中东和印度的冶炼厂预计将加大产量，这可能会帮助缓解市场的一部分紧张。