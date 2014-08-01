全球铝业：2015年铝市将转至供应短缺，因减产和印尼矿石出口禁令

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透8月1日 - 在经历减产和印尼矿石出口禁令后，中国以外的铝市场料在2015年出现九年来首次供给缺口。而随着需求的复苏，这一转折点可能会开启一段长时期的供不应求。
在多年的供给过剩后，厂商削减产量以应对攀升的成本，加之印尼禁止出口铝土矿，而铝需求，尤其是来自美国汽车厂商的铝需求攀升，这些因素都使得市场开始收紧。
分析师表示，2015年后市场仍可能供给短缺，不过处在历史高位的全球铝库存可能会防止价格大幅攀升。
7月汤森路透/黄金矿业服务公司(GFMS)进行的一项调查显示，2015年全球铝市场预计有44.4万吨的供给缺口，或是2006年以来首次出现短缺。
法国巴黎银行资深金属分析师Stephen Briggs说：“供给缺口可能会持续很长时间，但这是有必要的。有太多的隐性库存用于融资和储藏，不仅是中国，还有西方。”
中国的市场仍将是供给过剩，不过由于200万吨的高成本冶炼产能的关闭，过剩幅度将缩小。
根据国际铝业协会(IAI)最新的数据，中国以外，由于铝价偏低和高成本蚕食利润，冶炼商已削减产量。6月铝的平均日产量从5月的67.5万吨降至67万吨。
伦敦金属交易所(LME)期铝于上周触及每吨2,054.75美元的17个月高位，年内迄今已累计上涨近12%。但这仍比2011年5月创下的近3,000美元的峰值低30%左右。
麦格理的分析师在一份报告中写道：“我们认为每吨2,500美元左右的价格才能够刺激欧洲和巴西的高成本冶炼厂重启，所以目前每年削减的约100万吨产能短期内不太可能恢复。”
相比之下，中东和印度的冶炼厂预计将加大产量，这可能会帮助缓解市场的一部分紧张。
推动供给短缺观点的一个关键因素就是对需求前景的乐观，尤其是来自汽车产业的需求。因当前汽车厂商正在转向采用铝，以生产更轻、更节能的汽车。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五