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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 11:52 BJT

《全球汇市》美元在10个月高位附近稍事喘息，静候美国非农数据

欧元兑美元 最新报1.3388美元，距离本周稍早触及的11月迄今低点1.3366美元不远。

欧元人气周四受挫，因数据显示，欧元区7月通胀年率跌至2009年金融危机最严重时期以来的最低水准。

这可能让决策层警惕通缩风险，尽管欧洲央行不太可能马上在下次会议上采取政策举动。

澳元兑美元 持稳于0.9292美元，周四时曾触及两个月低点0.9280美元。澳元兑美元7月收低1.4%。

数据显示中国制造业活动加速，但澳元几乎无动于衷。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，7月官方制造业PMI升至51.7，创27个月新高。汇丰7月制造业PMI终值也创下18个月高位。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3389 1.3388 +0.01 -2.59 1.3745

美元/日圆 102.88 102.79 +0.09 -2.30 105.30

欧元/日圆 137.75 137.62 +0.09 -4.82 144.73

美元/瑞郎 0.9085 0.9085 +0.00 +1.76 0.8928

英镑/美元 1.6874 1.6884 -0.06 +1.92 1.6556

美元/加元 1.0912 1.0904 +0.07 +2.75 1.0620

澳元/美元 0.9292 0.9295 -0.03 +4.25 0.8913

新西兰元/美元 0.8504 0.8496 +0.09 +3.63 0.8206

澳元/日圆 95.610 95.540 +0.07 +1.88 93.850

新西兰元/日圆 87.480 87.330 +0.17 +1.24 86.410

英镑/日圆 173.59 173.55 +0.02 -0.42 174.33

澳元/新西兰元 1.0925 1.0928 -0.03 +0.71 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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