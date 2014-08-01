《全球汇市》美元在10个月高位附近稍事喘息，静候美国非农数据

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
欧元兑美元 最新报1.3388美元，距离本周稍早触及的11月迄今低点1.3366美元不远。
欧元人气周四受挫，因数据显示，欧元区7月通胀年率跌至2009年金融危机最严重时期以来的最低水准。
这可能让决策层警惕通缩风险，尽管欧洲央行不太可能马上在下次会议上采取政策举动。
澳元兑美元 持稳于0.9292美元，周四时曾触及两个月低点0.9280美元。澳元兑美元7月收低1.4%。
数据显示中国制造业活动加速，但澳元几乎无动于衷。 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，7月官方制造业PMI升至51.7，创27个月新高。汇丰7月制造业PMI终值也创下18个月高位。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3389 1.3388 +0.01 -2.59 1.3745
美元/日圆 102.88 102.79 +0.09 -2.30 105.30
欧元/日圆 137.75 137.62 +0.09 -4.82 144.73
美元/瑞郎 0.9085 0.9085 +0.00 +1.76 0.8928
英镑/美元 1.6874 1.6884 -0.06 +1.92 1.6556
美元/加元 1.0912 1.0904 +0.07 +2.75 1.0620
澳元/美元 0.9292 0.9295 -0.03 +4.25 0.8913
新西兰元/美元 0.8504 0.8496 +0.09 +3.63 0.8206
澳元/日圆 95.610 95.540 +0.07 +1.88 93.850
新西兰元/日圆 87.480 87.330 +0.17 +1.24 86.410
英镑/日圆 173.59 173.55 +0.02 -0.42 174.33
澳元/新西兰元 1.0925 1.0928 -0.03 +0.71 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/张涛/洪曦/孙茉莉/白云)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五