澳新汇市：中国乐观数据未能扭转澳元颓势，新西兰元亦接近本周低位

受产出和新订单指数大幅走高推动，汇丰(HSBC)7月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值创下18个月最高位。

受新订单和生产指数双双加速增长推动，中国7月官方制造业PMI一 举创下27个月高位，表明制造业稳中向好的趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

澳洲国民银行的外汇策略联席全球主管Ray Attrill称，“这反映出当前的主导人气，美元正面/澳元负面，尤其是昨夜波动率大幅蹿升。”

他说道，“波动性低一直是澳元的朋友，而波动率上升则是澳元的敌人。”不过Attrill还认为，澳元还会处于过去三个月的交易区间0.92-0.95。

投资者静待今日稍晚公布的美国7月非农就业数据。

澳元兑新西兰元下跌也令澳元承压。澳元 跌至1.0918新西兰元，从周二所创的1.1047的七个月高点回撤。

新西兰元兑美元 持平在0.8500美元，本周低位是0.8463。预计200日移动均线0.8450构成支撑，而0.8530是阻力位。(完)

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