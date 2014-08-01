台湾债市：五年券殖利收在五周低位，避险气氛或助益下周盘势偏多

* 台股修正襄助台债略偏多看待 * 美债能否突破区间亦为重要指标 * 下周103/10料在1.15-1.20%间交投 路透台北8月1日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五收低至五 周低点，并跌破此前屡测不过的1.17%关卡。该券受惠台股近日回档修正，且筹码相对安定 ，殖利率稳定缓下，预估下周有机会下测整数关卡1.15%。 市场人士指出，本周来市场已厘清长券标售等变数，殖利率曲线前端、中端及尾端均十 分稳定，加上8月进入筹码供应空窗期，场上没有新券交投的干扰，市场气氛有利多方操作 ，但市场对殖利率下档能走多远仍有疑虑。 〞(下档)空间是做出来的，就是可以试试看。〞一位本地证券商交易员说。 五年债殖利率周线收低1.01基点。今日五年热券103/10盘中及收盘同步创下五周低位， 盘中前低为6月27日报1.158%；收盘前低为6月27日报1.163%。 另名银行交易员指出，虽然市场对盘势以中性偏多看待，但国际因素的影响仍是重要的 变数。 市场预期今晚的非农就业数据可望合乎预期，但市场先前已对美国优于预期的第二季经 济成长率反应，若非农数据显示美国经济成长依旧强劲，市场反应将趋于钝化。反倒是美股 如果涨多回档有益美债避险买盘稳定，对升息预期的反应仍有机会延迟。 他们认为，只要10年期美债殖利率仍在2.60%附近游走，未突破近期大区间，台债不会 受到太多压力的干扰。 交易员预估，下周五年债或将在1.15-1.20%区间来回，近日1.20%的上档保护仍十分稳 固，1.15%为前波低位区。 路透此前访查100位分析师预估中值显示，美国7月非农就业岗位增加23.3万。 美国公债价格周四大多持稳，收复稍早失地，因投资人在月底调整投资平衡，买入较低 风险公债。指标10年期公债 收益率变动不大，报2.56%，稍早升至2.61%的7月8 日来最高%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -1.19 1.1650 1.1600-1.1750 122.5 本周全球重要经济事件与数据包括： 8/1(五)：7月美国非农就业岗位、美国Markit制造业PMI7月终值、美国密西根大学消费 者信心指数7月终值、美国7月供应管理协会(ISM)制造业指数。 下周全球重要经济事件与数据包括： 8/4(一)：欧元区8月Sentix投资者信心指数、英国7月Markit/CIPS建筑业PMI、欧元区6 月生産者物价指数(PPI)、美国7月纽约企业活动指数、美国7月就业趋势指数； 8/5(二)：台湾7月消费者物价指数(CPI)、欧元区、德、法、英、意7月服务业和综合PM I、台湾7月底外汇存底、欧元区6月零售销售、美国7月Markit服务业和综合PMI终值、美国6 月工厂订单和6月耐久财订单修正值、美国7月IBD消费者信心指数、美国7月ISM非制造业指 数； 8/6(三)：德国6月工业订单、英国6月工业生産和制造业産出、美国和加拿大6月国际贸 易收支、日本7月外汇储备； 8/7(四)：德国6月工业生産、法国6月贸易收支、台湾7月出口、美国一周初请失业金人 数、美国6月消费者信贷、日本7月银行放贷和6月经常帐、英国央行公布利率决议、欧洲央 行(ECB)管理委员会会议，会后公布利率决议并举行记者会、日本央行货币政策会议(至8日) ； 8/8(五)：中国7月进出口贸易数据、日本7月服务业景气判断指数、德国6月贸易收支、 英国6月贸易收支、美国第二季非农生産率和单位劳工成本、美国6月趸售(批发)库存和销售 、日本央行公布政策决定。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5970 5 103/10 1.1650 2 103/1 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)