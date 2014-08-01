中国债市动态：正回购利率下调继续提振现券，PMI超预期影响甚微

路透上海8月1日 - 中国银行间市场周五现券延续升势，市场仍在消化上日央行公开市场14天正回购利率回落的利好，且资金颇为宽裕，现券买盘积极，成交活络。

交易员并指出，早间公布的制造业PMI超出预期，但对市场基本没有影响；下周将继续关注央行公开市场动态，尤其是正回购利率定位，以判断市场利率中枢是否还将进一步下行。

“(今天现券收益率)又下了一波，PMI没影响，主要还是昨天情绪的延伸。”广发银行交易员吴思捷称。

中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

吴思捷并指出，主流机构对本周公开市场操作的变化分析均偏正面，但仍要关注下周央行动向，若下周二正回购操作期限亦转为14天，但利率不变，则现券收益率下行步伐料放缓；如若维持为28天正回购，但利率不动，则现券收益率面临一定反弹压力，但若利率调降，现券收益率有望再向下突破。

“看央行意图到底怎样，利率中枢是否还会下行。”他称。

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

分析人士认为，经济增长由落转稳态势已全面形成，未来还会继续保持一段时间；随着稳增长政策的进一步落实，以及定向宽松政策的延续，全年应能完成7.5%左右增长目标。

剩余期限约2.69年的固息国开债140208券最新双边成交 在4.7442%，上日尾盘为4.77%。