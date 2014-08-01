台湾货币市场：短率区间高位再走低，提存期最末日资金转宽裕

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
* 短率高位走低
* 票券商缺口很小，成交区间向低位靠拢
* 下周资金转宽裕
* RP利率持稳
记者 高洁如
路透台北8月1日 - 台湾银行间短率周五高位下移，资金调度人士表示，月初的资金情势恢复宽裕，又是提存期的最后一天，资金转为需求方市场，多家银行资金变多，等待午后有资金需求的银行开口，短率高位走低。
资调人士表示，时序入月初，多家银行资金转为平稳至宽裕，缺钱的很少，令提存期最后一日资金情势转为充裕。
〞今天没什么人缺，人家肯收钱我们要谢谢人家呢！〞一位大型银行资金调度人士说。
由于多数银行资金转多，拆款高位迅速走滑，至午间为止，隔拆高位仅有0.40%，上日在0.41%；一周拆款利率高位在0.44%，也低于上日高位0.48%。
展望下周，他们认为，由于转入月初、期初，资金水位料能充裕，注意现金股利发放后对货币市场及外汇市场的资金流动变化。
根据路透初步统计，今年上市柜公司发放最大额现金股利企业为台积电 ，高达777.86亿台币的现金股利，将于8月6日发放。
本地时间1200时
--台币兑美元 中午暂收升1.9分报30.021。
--台湾加权股价指数 跌0.54%，报9,270.81点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.389%；今日区间暂落在0.388-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率区间暂在0.38-0.44%，上日区间在0.380-0.480%。
**短票利率较集中区间低位**
短票市场方面，票券商说，月底的缺口安排很少，而且转为月初银行资金调度宽裕很多，市场并不缺钱。
〞今天缺口很小，拆款和短票利率都有下来，〞一家大型票券商表示。
与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交0.59%-0.61%间，区间低位较集中，区间大致同上日；特定大型金融机构的买票利率则在0.63-0.65%，因资金多缺不一，银行水位开价不同。台湾集保资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走低至0.597%，结束升势，周三为0.605%。
台湾央行周五存单到期金额1,081亿，存单发行金额将等稍晚公布。
下周存单到期金额1兆2,015.5亿台币，资金到期情况分别为周一3,100.5亿、周二935.5亿台币、周三1,016亿台币、周四3,346亿台币以及周五3,617.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负212亿台币，累积超额准备为1,326亿台币、加计前期1%的超额准备为2,306亿台币。
**RP利率回稳**
债券市场附买回(RP)利率明显回稳。时序重回月初令市场资金供应平顺，特别是投信端月初申购款有序增加，债RP买气回温，利率回到7月底前的平稳区间。
展望下周，资金调度人士指出，下周虽有公债交割及台积电 2330.TW 大额股利发放的变数，但是衡量近来银行端的资金供应量不小，预料对RP市场的影响有限，利率也不会有明显变动。
〞投信开始有一些申购款...从股市来parking(停泊)的也有一些，对短钱市场是相对好。〞一证券商交易员说。
虽然对下周资金情势感到安全，但场上交易员明显感受5月以来连续三个月月底的紧缩因素都发酵，月初即对30天左右的债券RP落点先行分散配置，对8月底保持谨慎。而9月底/季底的资金情势则高度警戒，先行因应市场可能重演6月底/季底的高度紧俏市况。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，上日在0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，上日在0.64%，利率均重回7月底前的平稳区间。
主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日利率高位在0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.55%，上日高位在0.56%。
今日债券交割有润隆 1808.TW 5亿台币公司债及华立 3010.TW 10亿台币转换公司债。
下周债券发行较为零星，目前暂有周一30年期公债350亿台币发行；周二荣成 16亿台币转换公司债；周五大亚电线 5亿公司债。(完) (集体采写 林妙容; 审校 林高丽)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五