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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:27 BJT

香港个股：东亚银行行政总裁李国宝合约任期延长3年，两名儿子入局

路透香港8月1日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周五宣布，其行政总裁李国宝的合约任期延长3年，并委任李国宝两名儿子加入董事局，出任执行董事。

现年75岁的李国宝同时为东亚银行董事局主席。东亚银行于联文所一份声明中称，李国家的行政总裁合约任期延长3年，由2015年4月1日起生效，至2018年3月31日届满。

而李国宝两名儿子李民桥和李民斌亦获委任为东亚银行执行董事，自周六（2日）起生效。李民桥和李民斌现时担任副行政总裁，分管香港和中国的业务。

东亚银行是香港最著名的家族式银行，虽然李国宝的持股量不多，但其管理和经营深受股东认可。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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