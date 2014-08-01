澳门经济：7月博彩收入按年减3.6%至284亿澳门元，连续第二个月下降

台湾经济：产业外移和服务业投资不振造成低薪问题--中经院
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
路透香港8月1日 - 澳门政府周五公布，7月份的博彩收入按年减少3.6%至284.15亿澳门元，这是连续第二个月同比下降。
不过，7月单月收入较前月的272.15亿澳门元增加4.41%；1-7月累积博彩收入按年增10.2%至2,215.01亿澳门元。
多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。
不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透台北4月24日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周一表示，台湾长久难解的低薪问题部分可能是产业外移所致，但另一原因则是服务业投资不振、又造成内需不佳的恶性循环。
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5