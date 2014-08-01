版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:56 BJT

澳门经济：7月博彩收入按年减3.6%至284亿澳门元，连续第二个月下降

路透香港8月1日 - 澳门政府周五公布，7月份的博彩收入按年减少3.6%至284.15亿澳门元，这是连续第二个月同比下降。

不过，7月单月收入较前月的272.15亿澳门元增加4.41%；1-7月累积博彩收入按年增10.2%至2,215.01亿澳门元。

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，早已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。2013年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元。

不过，今年起监管当局出台多项措施，包括限制使用中国银联卡以打击洗钱活动、缩短持中国护照过境旅客首次入境时的逗留许可，以及10月起的赌场禁烟令等，令市场关注澳门的经济活动是否受到影响。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国 。（完）

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐