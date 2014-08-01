中国货币市场：隔夜及七天回购利率下滑，资金预期偏乐观仍有向下空间

路透上海8月1日 - 中国银行间资金市场周五仍未脱供需基本平衡状态。主要回购利率中，隔夜和七天期均下滑，14天品种在开盘价引领下反弹；当前对短期资金面预期仍偏乐观，预计回购利率还有一定向下空间。

交易员并指出，月初流动性状况整体略向好，但供需结构略显矛盾，需求集中在隔夜品种，而供给方在资金预期较好的情况下，更愿意融出七天和14天的资金，因当前价格更有吸引力。

“比昨天好一点，但还不算是很松，昨天大行没怎么出钱，今天就好一些了，”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员谈到，今日盘初资金状况一般，不过之后逐步转好，相对而言隔夜不太好借，七天和14天品种需求倒不是太强。

她并谈到，最近隔夜和七天回购开盘仍有大行定价的身影浮现，在开盘价相对稳定的情况下，又没有力量主动推动资金价格，因此显得下行乏力；不过如果资金面进一步向好，回购利率仍会有下行空间。

此外，今日起Shibor提前至9:30发布，因其定价时间仍晚于回购开盘，因此暂时仍更多参考回购利率的走向。

上述上海的银行交易员表示，之前的Shibor报价大家就是跟着回购利率报的，现在时间尽管提前了，短期看对价格形成的影响也不会太大。

周五为上海银行间同业拆放利率(Shibor)提前至9:30发布的首日，当日Shibor报价平稳，隔夜、七天和三个月品种均略跌，其中七天期跌幅稍大。

为进一步发挥Shibor对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1998 3.2325 -3.27

七天 3.8930 4.0205 -12.75

14天 4.2710 4.0755 +19.55

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6450 3.9950 -35.00

七天 3.7000 2.7500 +95.00

14天 3.8300 3.4150 +41.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2300 3.2900 -6.00

七天 3.9000 4.0200 -12.00

14天 4.2600 3.9300 +33.00

Shibor

其中:隔夜 3.1960 3.2040 -0.80

七天 3.9070 3.9800 -7.30

三个月 4.7149 4.7215 -0.66