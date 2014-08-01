中国货币市场：隔夜及七天回购利率下滑，资金预期偏乐观仍有向下空间

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透上海8月1日 - 中国银行间资金市场周五仍未脱供需基本平衡状态。主要回购利率中，隔夜和七天期均下滑，14天品种在开盘价引领下反弹；当前对短期资金面预期仍偏乐观，预计回购利率还有一定向下空间。
交易员并指出，月初流动性状况整体略向好，但供需结构略显矛盾，需求集中在隔夜品种，而供给方在资金预期较好的情况下，更愿意融出七天和14天的资金，因当前价格更有吸引力。
“比昨天好一点，但还不算是很松，昨天大行没怎么出钱，今天就好一些了，”上海一银行交易员称。
华东一银行交易员谈到，今日盘初资金状况一般，不过之后逐步转好，相对而言隔夜不太好借，七天和14天品种需求倒不是太强。
她并谈到，最近隔夜和七天回购开盘仍有大行定价的身影浮现，在开盘价相对稳定的情况下，又没有力量主动推动资金价格，因此显得下行乏力；不过如果资金面进一步向好，回购利率仍会有下行空间。
此外，今日起Shibor提前至9:30发布，因其定价时间仍晚于回购开盘，因此暂时仍更多参考回购利率的走向。
上述上海的银行交易员表示，之前的Shibor报价大家就是跟着回购利率报的，现在时间尽管提前了，短期看对价格形成的影响也不会太大。
周五为上海银行间同业拆放利率(Shibor)提前至9:30发布的首日，当日Shibor报价平稳，隔夜、七天和三个月品种均略跌，其中七天期跌幅稍大。
为进一步发挥Shibor对市场利率引导作用，中国货币网周四刊登新闻稿显示，自8月1日(周五)起将Shibor发布时间由上午11:30调整为上午9:30。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.1998 3.2325 -3.27
七天 3.8930 4.0205 -12.75
14天 4.2710 4.0755 +19.55
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.6450 3.9950 -35.00
七天 3.7000 2.7500 +95.00
14天 3.8300 3.4150 +41.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2300 3.2900 -6.00
七天 3.9000 4.0200 -12.00
14天 4.2600 3.9300 +33.00
Shibor
其中:隔夜 3.1960 3.2040 -0.80
七天 3.9070 3.9800 -7.30
三个月 4.7149 4.7215 -0.66
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五