人民币衍生品：渣打、汇丰与中国企业客户已开展在岸人民币期权新业务

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透北京8月1日 - 随着人民币外汇衍生产品业务的相关新规于今日生效，渣打银行（中国）及汇丰银行（中国）宣布，周五均已和境内中国企业客户成交了第一批新型人民币外汇期权组合产品。渣打、汇丰成为市场上首批推出此类产品的外资银行。
今年6月底，中国外管局发出《银行对客户办理人民币与外汇衍生产品业务管理规定》的通知，支持银行增加外汇期权和掉期互换等外汇产品，意在助力客户规避汇率风险，并支持外贸的稳定发展。该通知将自本周五施行。
通知称，银行可根据企业客户的真实需求，为客户办理包括两个或多个期权的组合业务。由此，中国外汇期权市场终于能够迈开两条腿走路，即银行可在普通欧式期权和实需交易前提下，对客户开展买入或卖出以及组合等多样化期权业务。
汇丰中国董事总经理兼环球资本市场总监宋跃升表示：“自新规发布以来，我们的很多企业客户都表达了希望办理期权组合产品业务的意愿。”
他并称，随着人民币国际化的推进以及更多内地企业”走出去“，客户对于人民币汇率避险工具的需求正在迅速增长。新的政策给境内企业管理财务风险提供了更多的金融工具选择，同时鼓励银行开展包括人民币组合式期权在内的多元化业务。
渣打银行提供的新闻稿显示，此次成交的新型人民币外汇期权组合产品由普通欧式期权组成，客户通过和渣打银行同时买入和卖出多个期权的组合，对起外汇敞口进行风险管理，并可开展多样化的交易策略。
渣打中国金融市场部总监叶长远表示，渣打亦在有序地开发人民币新产品，为客户提供更丰富灵活的人民币外汇风险管理方案。
外管局数据显示，银行对客户市场交易量从2012年的285亿美元，增至去年的514亿；银行间外汇市场交易量则从前年的34亿美元，激增至去年的217亿美元。流动性的改善，必将持续激发成交热情。（完）
(记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五