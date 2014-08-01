更新版 2-香港个股：东亚行政总裁李国宝任期延长三年，中期净利升6%

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
(新增记者会内容)
路透香港8月1日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周五称，其行政总裁李国宝的合约任期延长三年，并委任李国宝两名儿子加入董事局出任执行董事；同时宣布今年上半年净利按年增长6%。
现年75岁的李国宝同时为东亚董事局主席。该行于联文所一份声明中称，李国宝的行政总裁合约任期延长三年，由2015年4月1日起生效，至2018年3月31日届满。
而李国宝两名儿子李民桥和李民斌亦获委任为东亚银行执行董事，自周六（2日）起生效。李民桥和李民斌现时担任副行政总裁，分管香港和中国的业务。
对于此举是否东亚的接班安排，李国宝在记者会上没有太多补充。他只表示，“东亚前景好好，我会继续留在东亚，并希望睇到（参与）100周年志庆。”
成立于1918年的东亚是香港最著名的家族式银行，李国宝自1981年担任行政总裁，1997年由副主席转任主席。虽然他在东亚的持股量不多，但其管理和经营深受股东认可。据联交所资料显示，其主要股东西班牙银行Caixa Bank 和国浩集团 的持股分别为17.05%及15.02%，第三大股东日本三井住友银行 的持股为9.5%。
**成本对收入比率继续下降**
东亚同时公布，今年上半年净利按年增长6%，至35.8亿港元，主要得益于跨境贷款增长和成本对收入比率继续下降。这是首家派发成绩单的香港上市银行，董事会建议派发中期股息每股0.43港元，每股基本盈利1.48港元。
李国宝表示，下半年的业务及经营环境预计仍不明朗。鉴于香港及中国内地银行在资金竞逐方面十分激烈，资金成本上涨将是银行面临的主要挑战。不过该行认为下半年香港和中国业务的净息差可望回稳，上半年集团整体净息差为1.79%。
中国内地业务方面，李民斌称，因应中国经济放缓、不良贷款比率上升等因素，上半年该行采取审慎策略刻意减少内地贷款，转而扩大跨境业务，致使香港和海外的贷款增加，而内地存款和贷款的增长仅约2%。
“下半年将更加积极处理不良贷款，”他并指出，“下半年的资金压力下降，贷存比仍有上升空间，最大不确定性就是不良贷款。”
他称，东亚中国上半年净利11.7亿港元，按年增长35%。期内贷款和存款业务与去年底相比温和增长。虽然存款竞争加剧推高了资金成本，令到净息差较去年下半年下跌24个基点至2.22%，但按年比较仍上升11个基点。
按照中国银监会准则，东亚中国于6月末的贷款减损比率为0.67%，高于去年末的0.45%及去年6月底的0.4%。
东亚于中午发布业绩后，股价变动不大，终场收跌0.6%，报32.95港元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五