更新版 2-香港个股：东亚行政总裁李国宝任期延长三年，中期净利升6%

(新增记者会内容)

路透香港8月1日 - 香港最大的独立本地银行--东亚银行 周五称，其行政总裁李国宝的合约任期延长三年，并委任李国宝两名儿子加入董事局出任执行董事；同时宣布今年上半年净利按年增长6%。

现年75岁的李国宝同时为东亚董事局主席。该行于联文所一份声明中称，李国宝的行政总裁合约任期延长三年，由2015年4月1日起生效，至2018年3月31日届满。

而李国宝两名儿子李民桥和李民斌亦获委任为东亚银行执行董事，自周六（2日）起生效。李民桥和李民斌现时担任副行政总裁，分管香港和中国的业务。

对于此举是否东亚的接班安排，李国宝在记者会上没有太多补充。他只表示，“东亚前景好好，我会继续留在东亚，并希望睇到（参与）100周年志庆。”

成立于1918年的东亚是香港最著名的家族式银行，李国宝自1981年担任行政总裁，1997年由副主席转任主席。虽然他在东亚的持股量不多，但其管理和经营深受股东认可。据联交所资料显示，其主要股东西班牙银行Caixa Bank 和国浩集团 的持股分别为17.05%及15.02%，第三大股东日本三井住友银行 的持股为9.5%。

**成本对收入比率继续下降**

东亚同时公布，今年上半年净利按年增长6%，至35.8亿港元，主要得益于跨境贷款增长和成本对收入比率继续下降。这是首家派发成绩单的香港上市银行，董事会建议派发中期股息每股0.43港元，每股基本盈利1.48港元。

李国宝表示，下半年的业务及经营环境预计仍不明朗。鉴于香港及中国内地银行在资金竞逐方面十分激烈，资金成本上涨将是银行面临的主要挑战。不过该行认为下半年香港和中国业务的净息差可望回稳，上半年集团整体净息差为1.79%。

中国内地业务方面，李民斌称，因应中国经济放缓、不良贷款比率上升等因素，上半年该行采取审慎策略刻意减少内地贷款，转而扩大跨境业务，致使香港和海外的贷款增加，而内地存款和贷款的增长仅约2%。

“下半年将更加积极处理不良贷款，”他并指出，“下半年的资金压力下降，贷存比仍有上升空间，最大不确定性就是不良贷款。”

他称，东亚中国上半年净利11.7亿港元，按年增长35%。期内贷款和存款业务与去年底相比温和增长。虽然存款竞争加剧推高了资金成本，令到净息差较去年下半年下跌24个基点至2.22%，但按年比较仍上升11个基点。

按照中国银监会准则，东亚中国于6月末的贷款减损比率为0.67%，高于去年末的0.45%及去年6月底的0.4%。

东亚于中午发布业绩后，股价变动不大，终场收跌0.6%，报32.95港元。（完）

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