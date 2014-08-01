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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 12:36 BJT

突发事件：阿尔及利亚首都附近发生5.5级地震--美国地质调查局

路透新加坡8月1日 - 美国地质调查局周五表示，阿尔及利亚首都阿尔及尔东南部9英里（14公里）处发生5.5级地震。

震源相对较浅，深度为6.2英里。(完)
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