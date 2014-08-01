中国房地产：7月百城住宅均价环比连跌三月且跌幅扩大，房价继续调整

《路透晚报》--4月24日日间新闻摘要（中港台）
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
* 7月中指院百城新建住宅均价环比连跌三月，跌幅扩大 * 同比涨幅连续第七个月收窄 * 易居一手房288指数环比连续第四个月下跌 * 房价延续调整之势，但限购放松有助市场回稳 路透北京8月1日 - 中国指数研究院公布的7月百城新建住宅均价环比连续第三个月下跌 且跌幅扩大，易居一手房价格288指数环比亦连续四个月下跌。数据显示，中国房价延续调 整之势，但近期各地放松限购有助于楼市下半年回稳。 中指院报告称，7月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.81%，连续第三个月下跌， 且跌幅较上月扩大0.31个百分点；同比则连涨20个月，但涨幅较上月缩小1.76个百分点，为 连续第七个月缩窄。 其中北京、上海等十大城市全部环比下跌、且跌幅超过全国，为0.97%。百城中住宅价 格环比下跌城市为76个，吉林、菏泽、三亚等地跌幅居前。 中指院指出，今年以来，受信贷收紧、市场预期不稳等影响，市场整体下行趋势明显。 但到“下半年，随着限购放松城市个数增多，短期内可刺激市场成交回升。” 报告分析今年房地产市场形势时称，政策环境方面，中央着力推进长效机制建设，地方 调整更趋灵活。部分库存过大、需求不足的城市，通过放松限购、调整公积金政策等措施力 图维持市场平稳运行。 供应方面，迫于库存高企和负债率较高的压力，多数房企采取低价加推、降价促销等策 略，加大推盘以价换量以保障业绩；在市场信息更发达的大中城市，品牌房企对市场反应更 加敏感，促销项目增多且价格下调幅度扩大。需求方面，消费者仍然预期市场保持下行，入 市意愿不高，市场成交没有明显改善。 易居的中国城市住房（一手房）价格288指数呈现类似走势，环比连续四个月下跌，跌 幅亦较上月扩大至下跌0.13%，同比涨幅则收窄为4.31%。 在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量为148个，31个省级行政区 域中，一手房价格指数环比下降区域数为18个。 对于近期各地方纷纷调整放松限购政策，中指院认为，虽然放松限购无法从根本上扭转 当前市场库存高企、供大于求的局面，但在一定程度上有助于稳定预期，促进市场回稳。 “金融支持是否到位、企业促销力度以及需求预期的转变将是市场回升的关键要素。” 中指院称。 自呼和浩特成为首个明文取消限购的城市后，包括杭州、石家庄、苏州、济南在内的各 大城市于近期密集放松限购政策，不过北京、上海、广州、深圳四大一线城市尚未对限购做 出根本性调整， 虽有传言，但均被否认，当地官方机构亦出面强调政策不变。 浏览中国地方政府微调房地产政策一览的背景资料，点选 路透最新调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中 国住宅均价料仅微幅上涨，预计涨幅在0.5%，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承 受较大幅度的下跌，但不至于崩盘。 近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%） 月份 环比 同比 2013-05 0.81 6.9 2013-06 0.77 7.4 2013-07 0.87 7.94 2013-08 0.92 8.61 2013-09 1.07 9.48 2013-10 1.24 10.69 2013-11 0.68 10.99 2013-12 0.7 11.51 2014-01 0.63 11.1 2014-02 0.54 10.79 2014-03 0.38 10.04 2014-04 0.1 9.06 2014-05 -0.32 7.84 2014-06 -0.5 6.48 2014-07 -0.81 4.72 (发稿 宿泱韫； 审校 曾祥进)
中国国家主席习近平周一在与特朗普的通话中呼吁各方保持克制，紧张不安的韩国和日本希望加入美军航母打击群进行联合军演。该航母打击群正驶向朝鲜半岛水域。朝鲜周末称，已经做好准备击沉美国航母，即特朗普下令驶向朝鲜半岛附近水域，以警告朝鲜的卡尔文森号航母。
路透台北4月24日 - 台湾央行周一公布，3月日平均货币总计数M2年增率升至3.64%，主 要是银行放款与投资成长增加，及外资持续汇入；而3月M1B年增率降至4.57%，主要是活期 性存款成长减缓。 2017年央行M2年增率目标区间在2.5-6.5%。 货币总计数M1A为通货加支票及活期存款，M1B为M1A加活期储蓄存款，而M2则为M1B加准 货币。准货币为可无条件立即兑换成等价的狭义货币的货币性资产，如定期存款及外汇存款 。 M2 M1B 2017年 3月 3.64 4.57 2月 3.56 5.07 1月 3.72 6.05 2016年 12月 4.11 6.01 11月 3.96 6.56 10月 3.98 6.35 9月 4.05 6.36 8月 4.5
* 招标品种：国开行3/5/10年固息增发债 * 期限及招标金额：3年：70亿元；5年：30亿元；10年：120亿元 * 招标时间：4月25日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.98%-4.10%；4.21%-4.25%；4.16%-4.21% * 预测均值：4.04%；4.23%；4.20% 路透北京4月24日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三年、五年和10年期 固息债。路透调查显示，金融监管力度持续加大打击现券市场情绪，叠加资金面继续吃紧， 明日一级招标料需求一般，定位将高于二级，收益率预测均值分别落在4.04%、4.23%和4.20 %。 上海一银行交易员说，“感觉比明天的估值可能还要略高一点，比现在二级成交也高一 点，大概1-3BP(基点)吧，短的恐怕需求不好，市场情绪比较差。” 北京一券商交易员亦表示，金融监管力度依然在加强，且今日资金面依然紧绷，“明日 应该需求好不了多少，我感觉结果会比二级高一点，特别是五年，今天五