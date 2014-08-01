中国房地产：7月百城住宅均价环比连跌三月且跌幅扩大，房价继续调整

* 7月中指院百城新建住宅均价环比连跌三月，跌幅扩大 * 同比涨幅连续第七个月收窄 * 易居一手房288指数环比连续第四个月下跌 * 房价延续调整之势，但限购放松有助市场回稳 路透北京8月1日 - 中国指数研究院公布的7月百城新建住宅均价环比连续第三个月下跌 且跌幅扩大，易居一手房价格288指数环比亦连续四个月下跌。数据显示，中国房价延续调 整之势，但近期各地放松限购有助于楼市下半年回稳。 中指院报告称，7月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.81%，连续第三个月下跌， 且跌幅较上月扩大0.31个百分点；同比则连涨20个月，但涨幅较上月缩小1.76个百分点，为 连续第七个月缩窄。 其中北京、上海等十大城市全部环比下跌、且跌幅超过全国，为0.97%。百城中住宅价 格环比下跌城市为76个，吉林、菏泽、三亚等地跌幅居前。 中指院指出，今年以来，受信贷收紧、市场预期不稳等影响，市场整体下行趋势明显。 但到“下半年，随着限购放松城市个数增多，短期内可刺激市场成交回升。” 报告分析今年房地产市场形势时称，政策环境方面，中央着力推进长效机制建设，地方 调整更趋灵活。部分库存过大、需求不足的城市，通过放松限购、调整公积金政策等措施力 图维持市场平稳运行。 供应方面，迫于库存高企和负债率较高的压力，多数房企采取低价加推、降价促销等策 略，加大推盘以价换量以保障业绩；在市场信息更发达的大中城市，品牌房企对市场反应更 加敏感，促销项目增多且价格下调幅度扩大。需求方面，消费者仍然预期市场保持下行，入 市意愿不高，市场成交没有明显改善。 易居的中国城市住房（一手房）价格288指数呈现类似走势，环比连续四个月下跌，跌 幅亦较上月扩大至下跌0.13%，同比涨幅则收窄为4.31%。 在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量为148个，31个省级行政区 域中，一手房价格指数环比下降区域数为18个。 对于近期各地方纷纷调整放松限购政策，中指院认为，虽然放松限购无法从根本上扭转 当前市场库存高企、供大于求的局面，但在一定程度上有助于稳定预期，促进市场回稳。 “金融支持是否到位、企业促销力度以及需求预期的转变将是市场回升的关键要素。” 中指院称。 自呼和浩特成为首个明文取消限购的城市后，包括杭州、石家庄、苏州、济南在内的各 大城市于近期密集放松限购政策，不过北京、上海、广州、深圳四大一线城市尚未对限购做 出根本性调整， 虽有传言，但均被否认，当地官方机构亦出面强调政策不变。 浏览中国地方政府微调房地产政策一览的背景资料，点选 路透最新调查显示，由于调控政策思路的改变，再加上资金和供求关系的转变，今年中 国住宅均价料仅微幅上涨，预计涨幅在0.5%，而存量高且本地需求不足的三四线城市可能承 受较大幅度的下跌，但不至于崩盘。 近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%） 月份 环比 同比 2013-05 0.81 6.9 2013-06 0.77 7.4 2013-07 0.87 7.94 2013-08 0.92 8.61 2013-09 1.07 9.48 2013-10 1.24 10.69 2013-11 0.68 10.99 2013-12 0.7 11.51 2014-01 0.63 11.1 2014-02 0.54 10.79 2014-03 0.38 10.04 2014-04 0.1 9.06 2014-05 -0.32 7.84 2014-06 -0.5 6.48 2014-07 -0.81 4.72 (发稿 宿泱韫； 审校 曾祥进)