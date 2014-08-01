《全球汇市一周综述》美元徘徊于10个月高位附近，涨势能否持续还看非农就业

整理 杜明霞/艾茂林

路透北京8月1日 - 本周美联储重申不急于升息，这令美元涨势有所缓和。美元指数7月录得逾一年最大月度升幅，涨势能否持续要看周五稍晚将出炉的美国非农就业数据。

美国与欧洲和日本的货币政策分化，将支持美元进一步走强，地缘政治和技术面因素亦利好美元。这些因素显示美元未来涨势可期。

欧元区7月通胀率降至五年低位，不利欧元走势。欧洲央行下周会议引人瞩目，市场预期决策层密切关注通缩风险的同时，下周开会时料还不至于立即采取政策行动。

展望下周，英国央行、日本央行和澳洲央行也将召开会议并公布政策决定。美国耐久财订单以及美国、加拿大、中国和澳洲贸易收支等数据将陆续出炉，料将为汇市走势提供指引。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体 link.reuters.com/wus52w

繁体 link.reuters.com/xus52w

**美元在10个月高位附近盘旋**

美联储周三宣布进一步缩减购债，上调对美国经济状况的评估，并表示对通胀正朝目标上升感到满意，但重申不急于升息。会后声明缓和了美元始于5月初的涨势。

结束为期两天的会议后，美联储决策者表示注意到经济增长加快且失业率下滑，但担心就业市场仍存在闲置劳动力。此番表态证实联储认为距离需要升息还很远。

美元多头周五早盘稍事喘息，隔夜公布的美国企业雇用成本等就业市场数据带动美元小涨。稍晚出炉的重磅数据--备受关注的美国非农就业报告，有可能推动或打破美元涨势。

美元指数持稳，7月上升2.1%至10个半月高位81.573，月度表现为一年半以来最佳。美元兑日圆报102.86，之前触及四个月高点103.15。

现在的问题是，这是美元长期升势的开始，还是又一次虎头蛇尾。定于1230GMT公布的美国非农就业报告将提供线索。

美联储在何时升息的问题上绕弯子，市场只有借助经济数据来自行押注。

路透调查显示，7月非农就业岗位料增加23.3万个，尽管低于6月的大幅增加28.8万个岗位，但这将是就业岗位连续第六个月增长20万个以上，为1997年以来最长连增纪录。

法巴银行分析师预计，美国7月非农就业岗位将增加22.5万个。他们在给客户的报告中写道，“数据若符合我们的预估，应会使市场关注美联储明年上半年开始收紧政策的可能性，而不是等到第三季，这使得美国短期利率和美元受到支撑。”

**有望再上层楼**

路透外汇市场分析师Neal Kimberley撰稿指出，美元指数的升势已属意气风发，而考虑到经济和地缘政治因素、加之技术面因素都有利于支撑美元的全面需求，美元可能进一步上扬。

在美联储考虑是否暗示终将升息之际，欧洲央行则在进一步放宽政策，将指标再融资利率降至0.15%，存款利率降至负0.10%。再看日本央行，为了追求2%的物价目标，其在2013年4月誓言，通过大规模资产购买将基础货币规模翻倍。主要央行货币政策出现如此分化，将支持美元进一步走强。

从地缘政治上来看，美国可能带头推动因乌克兰危机而制裁俄罗斯的行动，但如果追随美国，欧盟和日本的损失可能更大。

投资者可能有理由认为，随着乌克兰危机持续发酵，投资庞大的美国资产市场，比起持有欧元或日圆将更为有利。

另外，中东紧张局势迅速升级可能也会刺激投资者偏向较为安全的美国资产。

还有，美元走强也得到了技术面的支撑。

**欧元表现疲弱**

欧元兑美元周五报1.3388美元，距离本周稍早所及的九个月低点1.3366不远。

此前数据显示，欧元区7月消费者物价调和指数(HICP)初值为较上年同期上升0.4%，创2009年金融危机高峰期以来最低位，这不利欧元走势。

该数据应会让决策层密切关注通缩风险，但还不大可能促使欧洲央行在下周开会时就有立即采取政策行动。

澳元兑美元持稳于0.9292美元，周四曾触及两个月低点0.9280美元。澳元兑美元7月份收低1.4%。