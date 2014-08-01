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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 13:12 BJT

中国货币市场：金华银行今年同业存单额度10亿，34家银行总计1.28万亿

路透上海8月1日 - 中国金华银行股份有限公司最新发布的同业存单发行计划显示，该行今年发行额度为10亿元人民币。至此，已有34家银行披露年度计划，规模总计达1.2785万亿元。

金华银行位于浙江省金华市，2013年该行实现净利润4.35亿元，期末资本充足率10.98%，不良贷款率为1.14%。大公国际资信评估公司对该行的主体评级为AA-。

以下为各家银行今年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）：

发行主体 发行计划额度

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工商银行 1,000

中国银行 1,000

建设银行 1,000

交通银行 800

招商银行 800

中信银行 1,000

兴业银行 1,000

农业银行 500

浦发银行 1,000

国开行 500

浙商银行 100

平安银行 700

上海银行 300

江苏银行 100

北京银行 500

民生银行 500

光大银行 500

华夏银行 600

杭州银行 100

南京银行 100

鄞州银行 30

汇丰银行(中国) 50

绍兴银行 10

宁波银行 200

南昌银行 50

台州银行 10

长沙银行 50

福建海峡银行 40

泉州银行 40

徽商银行 100

东莞银行 30

厦门农商行 50

临商银行 15

金华银行 10

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合计 12,785

中国央行2013年发布同业存单管理暂行办法，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期金额不得低于5,000万元。上述机构应于每年首只同业存单发行前，向央行备案年度发行计划。发行备案额度实行余额管理，发行人年度内任何时点的同业存单余额均不得超过当年备案额度。 (完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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