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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 13:23 BJT

香港股市：早盘收低，受隔夜美股重挫拖累

路透香港8月1日 - 香港股市周五早盘收低，美国股市月底重挫打压市场人气。

早盘收市时，恒生指数 跌0.5%，至24,628.4点，料将创下九个交易日以来首日下跌。恒生国企指数.HSCE>下滑0.9%。本周迄今两股指分别涨1.7%和0.3%。

美国股市周四大跌，标普500指数今日跌幅为4月来最大，因经济数据引发投资者担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息可能较一些人预期的更早。美股7月下跌，为1月来首次月度收低。

地产开发商类股对香港股市构成较大拖累，因投资者对近期涨幅进行获利了结。

长江实业 重挫3.8%，前一交易日收于纪录高位。周四稍晚该公司公布，上半年净利增长59%，至213.5亿港元(合27.5亿美元)。

中国海外发展 大跌7.2%，此前野村将其投资评级从“中性”下调至“减持”。

长江实业的姊妹公司和黄 涨0.5%，该公司上半年净利按年增长1.29倍，在欧洲业务向好下，核心业务盈利则有13%升幅，基本符合市场预期。 (完)
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