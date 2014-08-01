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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 13:39 BJT

路透调查：澳洲央行8月料维持利率在纪录低位2.50%不变

路透悉尼8月1日 - 周五发布的路透调查显示，受访23位分析师全部预期澳洲央行将在下周会议上维持指标利率在2.50%不变。超过半数分析师认为首次升息在2015年中期前，只有一位仍预估将降息。(完) (编译 石冠兰 审校 于春红)
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