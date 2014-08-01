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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 13:42 BJT

欧洲个股：安赛乐米塔尔下调2014年获利预估，因铁矿石价格下跌

路透布鲁塞尔8月1日 - 全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔(ArcelorMittal) 下调今年获利预估，因铁矿石价格低于预期，侵蚀了该公司矿业部门的盈利。

公司表示目前预计全年核心获利高于70亿美元，此前给出的预估为约80亿美元。

安赛乐米塔尔的钢铁产量占到全球总量的6%左右，被视为衡量全球制造业状况的一个宽泛指标。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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