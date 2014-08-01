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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:24 BJT

更新版 1-日央行总裁为看好经济表现观点辩护，此前一系列疲软数据出炉

“产出、收入和支出的正面循环已经形成，因此我们可以说日本经济继续温和复苏将成为趋势。”

他称，有迹象显示国内企业准备好增加国内投资，之前在长时间的通缩期间企业抑制工厂和设备支出。

黑田东彦还乐观看待出口前景，称当前的迟滞状况很大程度上归因于周期性因素，如新兴亚洲市场缺乏活力。

“我们预计出口将温和增加，因海外经济体改善，”他说。

他表示，此类正面经济进展将有助于消费者通胀加速升向日本央行的物价目标。

黑田东彦略收回对经济的信心，并发出明确信息，若风险因素破坏经济成长和通胀前景，日本央行愿意采取进一步措施。

“日本央行将维持质化量化宽松(QQE)，以稳定实现2%的通胀。若此过程中出现风险，我们将毫不犹豫的调整政策，并且我们仍有各种选项可用，”他在回答提问时表示。(完) (编译 石冠兰/王兴亚；审校 田建华/戴素萍)
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