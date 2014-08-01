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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：美元上涨，股市表现欠佳

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* 欧元/美元及澳元/美元微跌0.04%，美元/日圆升0.13%，美元/韩元涨0.83%

* 日经指数下跌0.55%，沪综指升0.33%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.09%，美国10年期公债收益率(殖利率)报2.5779%

* 中国制造业稳中向好，经济增长由落转稳趋势形成

* 日本央行总裁黑田东彦称，若需进一步放松政策，央行仍有很多可用工具 (完)

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