日本股市：美国利率前景打压日经指数创一周收盘低位，然索尼跳涨

路透东京8月1日 - 日本股市日经指数周五跌至一周低位，因市场担忧美国可能较预期更早上调利率，但索尼 等公司公布强劲业绩，限制了跌幅。

日经指数 收低0.6%至15,523.11点，为7月25日以来最低收盘水准。该指数本周累计上涨0.4%，连续第三周周线上扬。

东证股价指数 跌0.6%至1,281.30点，JPX日经400指数 亦跌0.6%至11,659.44。