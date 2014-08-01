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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:30 BJT

韩国股市：收盘小跌，因投资人获利了结

路透首尔8月1日 - 韩国股市综合股价指数(KOSPI) 周五收跌0.2%至2,073.10点，为连续第二天下跌，因在本周稍早四日上涨后，一些投资人获利了结。

韩股周线为第三周上涨。

外资在连续13日买超后，今日转为卖超韩股662亿韩元。(完)
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