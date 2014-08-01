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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:31 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中跌至三个月最低，美就业数据激发美元上涨

路透首尔8月1日 - 周五韩元兑美元 跌至三个月最低，连续第二日下跌，美国就业数据正面以及当地股票出售引发的海外美元需求带动美元上涨。

韩元兑美元 在当地市场收报1,037.1，较当地周四收盘价1,027.9下跌0.9%。

收市前，韩元一度走软至1,037.2，创4月28日以来最弱。(完)

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