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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:34 BJT

澳洲股市：下挫1.4%，投资者在美非农就业报告公布前维持谨慎

路透悉尼8月1日 - 澳洲股市周五下挫1.4%，此前美股大跌，因担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能比预期的时间更早地开启升息周期；在今日稍晚将公布美国非农就业数据前，投资者亦保持谨慎。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘下挫76.5点至5,556.4点，录得3月14日以来最大单日百分比跌幅。股指7月全月上扬4.4%。

Woodside Petroleum 跌1.4%，此前公司未能赢得股东支持从皇家荷兰/壳牌石油集团 手中回购26.8亿美元股票。(完)
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