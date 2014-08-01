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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:39 BJT

台湾股市：收挫至逾五周低位保住季线支撑，下周看美股脸色

路透台北8月1日 - 台湾股市周五收低0.53%，盘中一度跌破季线且收盘来到逾五周低位，不过盘末勉强站上季线。分析师指出，利空因素不断让大盘指数暂难止跌，但下周若美股能止跌回稳，台股仍有机会保住季线水位。

台湾加权股价指数 收低0.53%或49.34点至9,266.51点；今日成交初值 为987.27亿台币，上交易日修正后为1,066.16亿。

元大投顾经理周道中指出，美股回档整理机率不小，外资在台股现货、期货同步转空，加上高雄气爆事件亦波及部分权值股，利空消息仍待消化，让台股在下周的表现难以过度乐观。

〞未来几天只要美股能守住，台股就能保住季线位置；但是美股如果回测年线，台股大概就要退守半年线了。〞他说。

今日台股盘中低位来到9,201.83点，创下逾六周低位，前低在6月17日报9,200.86点；收盘为逾五周低位，前低在6月25日报9,242.16点。

周道中预估，下周台股大盘估在9,200-9,350点的狭幅区间整理，再度站上涨势不易。高雄气爆事件所波及的占权值个股，如台塑 集团相关个股，因与事件关联不大，可望在短线厘理后消除杂音，对大盘可视为极短线干扰。

受气爆事件影响，塑化类指数 及化工类指数 分别收跌0.99%及1.18%，表现均逊于大盘，其中荣化 收跌停7%至23.25台币。

台湾南部工业大城高雄市周四深夜发生地下管线大规模爆炸，造成严重伤亡，至目前为止死亡人数已增至24人。

本地时间14:30时，MSCI明晟亚太地区(除日本)股指 下跌1.07%；其中新加坡股市 走低0.85%。(完)
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