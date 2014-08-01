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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 15:57 BJT

意大利数据：7月制造业PMI降至八个月低点，突显经济复苏脆弱

路透罗马8月1日 - 周五发布的调查显示，意大利7月制造业活动扩张步伐放慢至八个月低点，突显该国经济复苏的脆弱。

Markit/ADACI编纂的报告显示，意大利7月制造业采购经理人指数(PMI)从6月的52.6降至51.9，也低于路透调查预估的52.6。

PMI报告中的多个分项指数都较6月下滑，但仍守在荣枯分界线50上方。新订单分项指数从53.4降至52.2，为去年11月以来最低。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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