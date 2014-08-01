版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 16:05 BJT

法国数据：7月PMI终值降至七个月新低

“新订单恶化趋势持续带来压力，需求情况仍脆弱，”资深Markit分析师Jack Kennedy表示。“相关的竞争压力持续令企业的产出价格受到挤压，尽管投入成本升高，但产出价格却进一步下滑。”

接受Markit调查的采购经理人表示，需求大都仍疲弱，新订单下滑，不过下滑速度较6月放缓。

制造业疲弱加深了法国总统奥朗德(Francois Hollande)的压力。奥朗德试图重振经济并创造就业。(完) (编译 张明钧/戴素萍 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐