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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 14:57 BJT

路透调查：台湾7月出口年增率料加速至6.98%，CPI年增率料增至1.8%

* 7月出口年增率预估中值为6.98%(6月为1.2%)

* 7月进口年增率预估中值为8.55%(6月为7.5%)

* 7月贸易顺差预估中值为30.7亿美元(6月为顺差18.9亿美元)

* 7月CPI年增率预估中值为1.8%(6月为1.64%)

* 公布日期：8月5日(周二)0030GMT公布CPI；8月7日(周四)0800GMT公布贸易数据

路透台北8月1日 - 根据路透调查访问分析师的预估中值，台湾7月出口料较上年同期成长6.98%，增速远超6月的1.2%，受惠于当季智能手机的推出。

台湾是亚洲最大出口国之一，尤其是科技产品，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。

7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.8%，年增率高于6月的1.64%，但仍低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
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