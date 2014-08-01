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亚洲 | 2014年 8月 1日 星期五 15:00 BJT

全球金市：现货金接近六周低点，料连续第三周下跌

金价本周将下跌2%，7月跌幅为年内最大。本周将是连续第三周下跌，为9月以来最长跌势。

“今晚重要的非农就业就报将左右金价未来走势，”MKS Group在研究报告中表示。“市场预期将新增23万个工作岗位，若结果优于预估，金价可能持续探低；如果新增工作岗位不到20万个，那么金价应该可以寻获买盘。”

7月美国金币销售较上月减少约40%。贵金属顾问公司表示，第二季中国黄金珠宝的需求为八年来首次下滑，全年可能最多减少20%。

路透技术分析师王涛表示，现货金料将跌至1,271美元，因其跌破支撑位1,284。

投资者并密切关注中东和乌克兰情势。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1283.9 1.81 0.14

现货银 20.39 0.04 0.2

现货铂金 1461 6.6 0.45

现货钯金 873 6.3 0.73

COMEX期金 1283.6 2.3 0.18

COMEX期银 20.43 0.018 0.09

汇率

欧元/美元 1.3385

美元指数 81.497

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/戴素萍 审校 张明钧/王洋)
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