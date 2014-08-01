中国债市：IRS小跌无视PMI亮丽数据,央行正回购利率下行影响续发酵

路透北京8月1日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五小幅下行；交易员认为，7月官方和民间制造业PMI显示国内经济企稳迹象更加稳固，但对市场影响微弱，而昨日公开市场正回购利率回落及资金面宽松促IRS续降。

他们并指出，机构对短期宏观基本面预期比较稳定，当前关注重点放在下周公开市场操作情况。

“虽然今天发的经济数据很好，不过经济企稳这个方向已经明确了，所以对市场影响不大，还是昨天公开市场降14天正回购利率这个事情继续发酵，IRS大概降了3个bp。”上海一银行交易员表示。

他并指出，目前场内存若下周二公开市场使用28天正回购，其4%的中标利率或下降的期待。当然同时还需观察央行在总量上的控制力度。

中国央行周四公开市场操作再度变阵，时隔三个半月，重启14天正回购取代28天品种，且中标利率降低10个基点。业内人士认为，正回购利率下行存引导短期资金价格回落的意图，这与缓解企业融资成本过高的宏观背景一脉相承。

受生产和新订单指数大幅上涨推动，中国7月官方和汇丰制造业PMI双双创下数月高点，制造业稳中向好趋势更加明显，尤其小企业PMI回升明显成为亮点。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.6963/3.8088 3.7488/3.8200 3.9675/4.0450 4.1854/4.2663 4.1796/4.4996

上日 3.7227/3.8267 3.7800/3.8600 3.9983/4.0783 4.2133/4.3040 4.2297/4.4937

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变动 -0.0264/-0.0179 -0.0312/-0.0400 -0.0308/-0.0333 -0.0279/-0.0377 -0.0501/+0.0059

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。