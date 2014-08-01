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市场报道 | 2014年 8月 1日 星期五 14:57 BJT

《汇市简讯》若英国制造业PMI低于预期，或助推欧元/英镑上涨

0645 GMT

* 如果英国制造业PMI低于预期，可能推动欧元/英镑测试并突破0.7942水准

* 0.7942是周四触及的16天高点，受月末买盘推动。路透调查预估英国制造业PMI为57.2

* 0.7925是下方支撑，更低支撑在0.7900-10

* 欧元/英镑自7月25日以来守在0.79上方

* 英国央行和欧洲央行都将于下周召开政策会议

(编译 高琦 审校 艾茂林)
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