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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 16:19 BJT

欧元区数据：7月制造业PMI终值为51.8，通胀压力消散

“同年内稍早时出现的经济复苏喜人迹象相比，欧元区形势已经明显恶化。”Markit首席分析师Chris Williamson说道。

在谈及PMI终值低于初值时，他表示，“这很可能是因为乌克兰危机在月末前升级，引发关切忧虑情绪升温。”

产出物价分项指数从50.4降至50.1，突显欧元区通缩风险。周四发布的通胀报告显示，欧元区7月通胀率跌至0.4%，为近五年前金融危机爆发以来的最低值。

“欧洲央行将会急切希望看到6月举措的效果，但显然政策的影响力要花费一段时间才能体现到实体经济当中。”Williamson说道。（完）

(编译 田建华/高琦 审校 王洋/蔡美珍)
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