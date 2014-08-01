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货币新闻 | 2014年 8月 1日 星期五 16:47 BJT

英国数据：7月制造业PMI降至一年低点，受升息前景和乌克兰危机影响

但Markit的资深分析师Rob Dobson称，数据下跌或许也是因乌克兰危机不确定性对英国和欧洲市场的影响，以及英国可能紧缩货币政策导致。

“当前还不能评判乌克兰危机的影响，不过政策紧缩预期、加剧的经济不确定性和贸易放缓的联合作用，可能意味着制造业增长会骤然比预期更加放缓。”

Markit表示新出口订单成长降至四个月低位。

“决策者将会因而希望服务业PMI数据可以抵消一些出口所引发的制造业疲软。”

英国服务业PMI定于下周二公布。(完)

(编译 高琦/田建华; 审校 张明钧/蔡美珍)
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