路透基点：中信股份10亿美元融资进入一般银团阶段--TRLPC

路透香港8月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国国企集团中信股份有限公司的10亿美元子弹式贷款进入一般银团组建阶段。就在八个月之前，中信股份有限公司曾完成一笔规模近似的交易。

牵头行兼簿记行为澳新银行(澳盛)、中国银行香港、三菱东京日联银行、中国建设银行香港分行、恒生银行、汇丰、ING Bank和三井住友银行。中国建设银行香港分行为额度代理行。

此次贷款分为三年期的A部分和五年期的B部分，可按美元或港币动用。

A部分贷款较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码133个基点。B部分贷款较Libor或香港银行同业拆息(Hibor)加码160个基点。贷款承诺费为25个基点。

承诺5,000万美元或以上的银行，A部分和B部分的最高综合收益分别为Libor加码155个基点，以及Libor或Hibor加码178个基点；前端费分别为66个基点和90个基点；将获得牵头行头衔。

承贷2,000-4,900万美元的银行，A部分和B部分的综合收益分别为Libor加码152个基点，以及Libor或Hibor加码175个基点；前端费分别为57个基点和75个基点，头衔为主办行。

特殊目的实体Shine Surplus Ltd为借款人，中信股份担保。资金将用于偿还现有债务。

回复截止日期为8月22日，签约预定8月29日进行。

2013年12月，中信股份有限公司曾完成一笔10亿美元的五年期贷款，最高综合收益是173个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点。贷款规模最初定为7亿美元。

此外，中信证券国际有限公司也在筹办一笔8亿港元(1.03亿美元)三年期子弹式贷款，由中信银行(国际)牵头。该贷款分为5亿港元定期贷款和3亿港元循环信贷两部份，最高综合收益为290个基点，利率为较Hibor或Libor加码225个基点。 (完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)