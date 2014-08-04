重温稿-路透调查：台湾7月出口年增率料加速至6.98%，CPI年增率料增至1.8%

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 7月出口年增率预估中值为6.98%(6月为1.2%)
* 7月进口年增率预估中值为8.55%(6月为7.5%)
* 7月贸易顺差预估中值为30.7亿美元(6月为顺差18.9亿美元)
* 7月CPI年增率预估中值为1.8%(6月为1.64%)
* 公布日期：8月5日(周二)0030GMT公布CPI；8月7日(周四)0800GMT公布贸易数据
路透台北8月1日 - 根据路透调查访问分析师的预估中值，台湾7月出口料较上年同期成长6.98%，增速远超6月的1.2%，受惠于当季智能手机的推出。
台湾是亚洲最大出口国之一，尤其是科技产品，台湾出口趋势是判断全球高科技电子产品需求的关键指标。
7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升1.8%，年增率高于6月的1.64%，但仍低于央行乐见的2%水准。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。