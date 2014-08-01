香港金融：证监会将加大对黑池交易的监管--消息

路透香港8月1日 - 知情人士对路透称，香港证券监管机构已经警告称，将会加大对黑池这样交易平台的监管，这是受到巴克莱在美国遭到起诉的直接影响。

他们并称，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)进行的监管越来越严，可能会冲击正在发展的黑池交易市场在香港的发展前景，或引发该地区其他监管机构效仿。

一消息人士表示，香港证监会市场监察部在上个月举行了机密会议，告知企业将加大对黑池营销材料的监管，此后香港的银行业者咨询法律。

消息人士还称，香港证监会警告将加大对利益冲突的关注，这样的利益冲突可能导致使用黑池的交易者受到不公平待遇。据与会的一位消息人士，大银行合规部的领导也参会。

据消息人士，香港证监会的警告是由巴克莱在美国的黑池交易问题所引发。